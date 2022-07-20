Кардиолог назвала привычку в душе, которая может вызвать инфаркт

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Резкий заход под воду и принятие холодного душа может вызвать инфаркт у сердечников. Об этом рассказал врач кардиолог Олег Варфоломеев.

— Сердечный приступ возникает, когда одна из коронарных артерий внезапно блокируется или имеет чрезвычайно медленный кровоток. Сердечный приступ также называют инфарктом миокарда. Обычной причиной внезапной закупорки коронарной артерии является образование тромба, — отметил врач.

Он пояснил, что холодный душ может оказать негативное влияние на людей с сердечными заболеваниями. Он может вызвать сердечный приступ или нарушения сердечного ритма.

По словам специалиста, все дело в шоке от холодной или горячей воды. Он вызывает сужение кровеносных сосудов кожи, что увеличивает сопротивление кровотоку внутри тела, сообщает «МедикФорум».

Недавно врач кардиолог рассказал «Вечерней Москве», какой пульс является опасным для человека. В норме уровень пульса составляет 60–90 ударов в минуту. Однако существуют показатели, которые считаются смертельно опасными. Пульс свыше 120 является опасным и свидетельствует о желудочковой тахикардии, которая может привести к остановке сердца.