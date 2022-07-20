Невролог Гайфутдинов объяснил, как Эмилии Кларк удалось выжить без части мозга

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Британская актриса Эмилия Кларк, наиболее известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», в телеинтервью призналась, что после двух инсультов часть ее мозга перестала функционировать. Невролог Рустем Гайфутдинов рассказал «Вечерней Москве», как актрисе удалось сохранить память и продолжить жить полноценной жизнью.

По его словам, многие инсульты не сопровождаются потерей памяти, нарушениями речи и моторики. Кроме того, резервы мозга настолько обширны, что функции пострадавших участков могут компенсировать другие его части.

— Нужно понимать, что 70 процентов инсультов сопровождаются параличами и парезами. Общество привыкло считать эти симптомы признаком развившегося инсульта. Однако нужно понимать, что одна треть мозга получает кровоснабжение от артерий, которые не имеют отношения к памяти и моторике. Более того, резервы мозга огромны. Чтобы произошло нарушение памяти, должны быть поражены стратегические участки, которые ответственны за эту функцию. Также должно быть множественное поражение этих структур или белого вещества, — пояснил невролог.

Гайфутдинов подчеркнул, что профессиональная деятельность актрисы также положительно повлияла на ее восстановление после инсультов.

— Инсульт инсульту рознь. Они всегда имеют индивидуальные последствия и локализацию. Я считаю, что в ситуации с Эмилией Кларк нет ничего удивительного. Видимо, у человека большой резерв. Актриса активно пользовалась своими мозговыми функциями и тренировала их до инсульта. Она имела хорошую память, и другие резервные возможности мозга были достаточно успешно разработаны. Это помогло ей справиться со всеми возможными нарушениями и последствиями. Также могли подключиться компенсаторные участки мозга и восполнить часть утраченных функций. Такое бывает, — рассказал врач.

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