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Врач объяснила, как разобраться с причинами бессонницы

Антон Махов
Общество
Врач объяснила, как разобраться с причинами бессонницы
Фото: depositphotos

Ожирение, гипотиреоз, дыхательная или сердечная недостаточность, а также хроническая обструктивная болезнь легких могут быть причинами бессонницы. Об этом рассказала майер-терапевт Ольга Парфенова.

— Все эти сложности необходимо решать со специалистами. При неврологических проблемах могут быть рекомендованы легкие седативные препараты, а также когнитивная поведенческая терапия, — сказала специалист.

Она уточнила, что при появлении трудностей с дыханием следует обратиться к отоларингологу. Отдельной проблемой может быть храп с нарушением дыхания — обструктивное апноэ.

Также врач пояснила, что для диагностики врачу нужна информация об активности симпатической и парасимпатической нервных систем пациента. Эти данные получают с помощью компьютерной сомнографии, а исследование проходит в течение всей ночи, сообщает «Газета.ру».

20 июля сообщалось, что на фоне жаркой погоды у человека может развиться бессонница. Врач-сомнолог, профессор Роман Бузунов дал советы для нормализации сна при высокой температуре.

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