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Сомнолог Бузунов дал советы для борьбы с бессонницей в жару

Анастасия Колоскова
Общество
Сомнолог Бузунов дал советы для борьбы с бессонницей в жару
Фото: Depositphotos

На фоне жаркой погоды у человека может развиться бессонница. Врач-сомнолог, профессор Роман Бузунов дал советы для нормализации сна при высокой температуре.

Так, для спокойного сна специалист рекомендует смочить простынь в воде и дать ей высохнуть. После этого постельное белье станет холоднее.

Помимо этого, эксперт напомнил о важности употребления достаточного количества воды. По его словам, при сильной жаре человеку следует выпивать три литра жидкости. Однако эта рекомендация относится к тем людям, у которых нет почечных и сердечно-сосудистых противопоказаний, уточнил профессор.

По его словам, в жару организм человека испытывает нагрузки, влияющие на здоровье. В результате может случиться обострение сердечно-сосудистых заболеваний, например, скачок давления, передает Ura.ru.

Остудить помещение без кондиционера в жаркую погоду можно тазом с холодной водой и льдом. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

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