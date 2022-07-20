Новак назвал условие, при котором Россия перестанет экспортировать нефть
Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, если (в случае введения странами G7 потолка цен) ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу. Об этом в среду, 20 июля, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
— Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, — заявил он.
В таком случае Москва просто действовала бы в убыток себе, объяснил Новак в эфире Первого канала.
30 июня Новак заявил, что ограничение стоимости российской нефти может привести к дисбалансу и дальнейшему росту цен. Он напомнил, что подобные действия стран Запада направлены против них самих. Так, чиновник привел в пример цены на уголь, которые выросли в связи с введением эмбарго.
Российское правительство подготовило план создания эталонного сорта нефти в ответ на попытки Запада ограничить нефтяные доходы РФ. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович рассказал «Вечерней Москве», что такое эталонный сорт нефти и как этот шаг отразится на экономике страны.