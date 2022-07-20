Новак назвал условие, при котором Россия перестанет экспортировать нефть

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Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, если (в случае введения странами G7 потолка цен) ее итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу. Об этом в среду, 20 июля, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

— Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, — заявил он.

В таком случае Москва просто действовала бы в убыток себе, объяснил Новак в эфире Первого канала.

30 июня Новак заявил, что ограничение стоимости российской нефти может привести к дисбалансу и дальнейшему росту цен. Он напомнил, что подобные действия стран Запада направлены против них самих. Так, чиновник привел в пример цены на уголь, которые выросли в связи с введением эмбарго.

Российское правительство подготовило план создания эталонного сорта нефти в ответ на попытки Запада ограничить нефтяные доходы РФ. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович рассказал «Вечерней Москве», что такое эталонный сорт нефти и как этот шаг отразится на экономике страны.