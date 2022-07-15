В России хотят создать эталонный сорт нефти. Зачем это нужно и как поможет экономике

Фото: depositphotos

Российское правительство подготовило план создания эталонного сорта нефти в ответ на попытки Запада ограничить нефтяные доходы РФ. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович рассказал «Вечерней Москве», что такое эталонный сорт нефти и как этот шаг отразится на экономике страны.

По его словам, эталонные сорта нефти позволяют США контролировать мировой рынок энергоресурсов и устанавливать свои правила.

— Эталонный сорт — это часть механизма торговли нефтью, который был создан в 1973 году вместе с американской финансовой инфраструктурой. Тогда у нее были основные ключи к торговле бирж. США контролируют энергетический рынок с помощью этого изобретения, — сказал он.

Эксперт отметил, что, если Россия сможет создать собственный механизм продажи нефти на мировом рынке, это станет огромным успехом для нашей экономики.

— Россия пыталась уйти от этой зависимости, создавать свои сорта. Например, в 2000-х годах в нашей стране был известный опыт создания сорта REBCO (Russian Export Blend Crude Oil). Также были и другие попытки. Однако они все были неудачные. России и другим странам было комфортнее работать с обычным сырьем. Для продажи эталонных сортов необходимо делать новые объемы, заново договариваться с партнерами о покупке. Но это позволит не давать скидку к сортам нефти других стран. Сейчас Россия вынуждена это делать. Например, Urals должен продаваться со скидкой к Brent. Более того, это поможет избавиться от зависимости от долларовой инфраструктуры, которую США используют в качестве оружия. Такой шаг станет огромным успехом для России, — отметил он.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что создание российского эталонного сорта нефти — это сложный механизм. Тем не менее при большом желании это можно осуществить в кратчайшие сроки.

— Отмечу, что это сложная дорога. Ранее ее не удавалось реализовать, хотя были неоднократные попытки. Однако сейчас в связи с российско-западным конфликтом обстоятельства подталкивают нас к этому шагу. Я не могу сказать, что это однозначно получится. Хотя если найти общий язык с Китаем и Индией, то шансы появляются. Возможно, в силу экстраординарных обстоятельств это получится сделать в кратчайшие сроки. Например, в течение года или двух лет, — подытожил он.