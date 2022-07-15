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Агентство Bloomberg узнало о подготовке РФ плана создания эталона нефти

Юлия Курганова
Экономика
Агентство Bloomberg узнало о подготовке РФ плана создания эталона нефти
Фото: depositphotos

Российское правительство подготовило план создания эталонного сорта нефти в ответ на попытки Запада ограничить нефтяные доходы РФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что ключевые российские министерства, производители нефти и Центральный банк планируют начать торговлю нефтью на национальной платформе в октябре.

Согласно плану, Россия хочет привлечь к этому иностранных партнеров, чтобы достичь достаточных объемов торговли для установления бенчмарка с марта по июль 2023 года.

Два неназванных российских чиновника подтвердили агентству, что идет работа над созданием эталонного сорта нефти для того, чтобы обеспечить торговлю сырьем без внешнего давления и ограничений. Один из собеседников отметил, что предложение стран G7 установить предельную цену на российскую нефть еще раз показало необходимость создать российский эталон.

13 июля глава Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен обсудила с вице-премьером КНР Лю Хэ вопрос о дальнейшем установлении максимальной цены на нефть из России. После завершения переговоров стороны договорились о дальнейшем продолжении работы по решению вопроса.

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