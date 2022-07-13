«Жесткая чрезвычайная ситуация»: что ждет Германию после отказа от российских угля и нефти

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Германия планирует отказаться от закупки угля и нефти из России с 1 августа и 31 декабря этого года соответственно. Об этом в среду, 13 июля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заместителя министра финансов ФРГ Йорга Кукиса. Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «Вечерней Москве», какие последствия ждут ФРГ после этого решения.

По его словам, в Германии произойдет резкий рост цен и будет наблюдаться высокий уровень инфляции.

— Правительство Германии произвело расчеты и решило, что страна может обойтись без российских угля и нефти. Обращу внимание, что газ не входит в эту категорию. Он играет для немцев более существенную роль. Они могут заместить нефть и уголь поставками из Южной Африки или Австралии. Тем не менее это скажется на росте цен. Они поднимутся минимум на 15–20 процентов. Соответственно, это решение увеличит стоимость всех продуктов, а инфляция будет держаться на высоком уровне, — пояснил Беляев.

Аналитик подчеркнул, что экономика ФРГ будет переживать очень тяжелые времена. Это решение отразится не только на бытовом, но и на промышленном секторе страны.

— Если Германия попытается бороться с инфляцией методом повышения ключевой ставки Центрального банка, то власти поставят свою экономику в еще более тяжелое положение. Страна будет потреблять более дорогие ресурсы для бытового и промышленного секторов. Также это будет происходить в условиях более жесткой монетарной политики, — заметил эксперт.

Беляев заверил, что жителей Германии ждут повышение тарифов на электроэнергию и режим жесткой экономии.

— Я думаю, что будут повышены тарифы на потребляемую энергию, а также введут дополнительный режим экономии. Германия снизит нормативы потребления и поставок. Немецкая экономика будет вовлечена в очень жесткую чрезвычайную ситуацию. ФРГ ждут падение всех экономических показателей, снижение жизненного уровня трудящихся, рост безработицы и социальные всплески в обществе, — предупредил специалист.

Финансовый аналитик отметил, что Германия не намерена отказываться от российского газа, потому что страна ограничена в финансовых ресурсах.

— Уголь и нефть можно привезти из других стран. Газ более привязан к средствам доставки. Например, к трубопроводу. ФРГ надеялась на «Северный поток — 2», но его перекрыли. Другие способы поставки не могут возместить необходимый объем нагрузки. Я думаю, немцы понимают, что не смогут отказаться от нашего газа ни при каких условиях, — сказал эксперт.

Ранее глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что Германии необходимо срочно начать переговоры о запуске газопровода «Северный поток — 2». Он добавил, что лидерам ЕС следует пересмотреть энергетические санкции против России.