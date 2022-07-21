На Ленинском проспекте в Москве загорелась крыша жилой девятиэтажки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинский проспект, 40 Карта всех событий

На Ленинском проспекте, 40, вечером в среду, 20 июля, загорелся чердак в многоквартирном жилом доме, сообщили «Вечерней Москве» в экстренных службах столицы.

По информации источника, на чердаке складировался утеплитель, что добавляет сложности пожару. В данный момент возгорание оценивается на уровне второй степени. Зафиксировано открытое горение, на месте происшествия много дыма. О пострадавших на данный момент не сообщается.

В пресс-службе Департамента транспорта города Москвы (Дептранс) сообщили, что в связи с пожаром движение по дублеру Ленинского проспекта по направлению в область перекрыто. На месте в настоящий момент уже находятся оперативные службы столичного региона.

Накануне пожар произошел на детской площадке на 5-й Кожуховской улице в столице. Из-за шалости на детской площадке загорелись покрытие и аттракционы. Отмечается, что площадь возгорания достигала 30 квадратных метров, однако его удалось оперативно ликвидировать. При пожаре никто не пострадал.