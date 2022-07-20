Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пожар произошел на детской площадке на юго-востоке Москвы

Евгений Белоусов
Происшествия
Пожар произошел на детской площадке на юго-востоке Москвы
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, 5-я Кожуховская улица, 12 Карта всех событий

Пожар произошел на детской площадке на 5-й Кожуховской улице. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

— Из-за шалости на детской площадке загорелись покрытие и аттракционы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь возгорания достигала 30 квадратных метров, однако его удалось оперативно ликвидировать. При пожаре никто не пострадал, отмечается в Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы».

18 июля стало известно о ликвидации очага возгорания в автосервисе в поселке Марьино. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

До этого в Северо-Западном административном округе (СЗАО) столицы произошло возгорание в квартире по адресу Туристская улица, 6, корпус 3. Пострадавших в результате инцидента не оказалось.

Спасатели Пожары Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Все мнения
О проекте