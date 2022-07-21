В Сети появилось видео пожара на Ленинском проспекте в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ленинский проспект, 40 Карта всех событий

Видео масштабного пожара на Ленинском проспекте в Москве появилось в социальных сетях в четверг, 21 июля.

Его опубликовал канал столичной Госавтоинспекции в Telegram. В ролике видно, как огонь распространяется по крыше девятиэтажного многоквартирного дома, а возле здания припарковано большое количество транспортных средств полиции, скорой помощи и МЧС.

Известно, что в настоящее время к тушению возгорания привлечены вертолеты. Огонь уже перекинулся с кровли на квартиры верхних этажей. На место в настоящий момент пригоняют эвакуаторы — убирать припаркованные в опасной близости машины.

Возгорание произошло вечером в среду, 20 июля, на чердаке девятиэтажного жилого дома на Ленинском проспекте. Там загорелся утеплитель. О пострадавших или погибших на данный момент не сообщается.