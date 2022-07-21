Заместитель Гагаринского межрайонного прокурора находится на месте пожара в Москве

Фото: Пресс-служба Совфеда

Гагаринская межрайонная прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств масштабного пожара, произошедшего в ночь на четверг, 21 июля, в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве.

Как сообщается на канале столичной прокуратуры в Telegram, на месте происшествия в настоящее время находится заместитель Гагаринского межрайонного прокурора Юрий Романюк. Соблюдение жилищных прав лиц, проживающих в девятиэтажном доме, контролируется надзорным ведомством.

По предварительной информации, возгорание произошло в чердачном помещении многоквартирного дома. Там лежал утеплитель, который в итоге и загорелся. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, ему присвоен второй ранг сложности.

В пресс-службе Департамента транспорта города Москвы (Дептранс) сообщили, что в связи с пожаром движение по дублеру Ленинского проспекта по направлению в область перекрыто. На месте в настоящий момент уже находятся оперативные службы столичного региона.