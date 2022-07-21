Пожар на Ленинском проспекте в Москве локализован

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинский проспект, 40 Карта всех событий

Спасатели локализовали возгорание на Ленинском проспекте в Москве, где из-за складировавшегося в чердачном помещении утеплителя загорелась кровля на площади 1000 квадратных метров.

Об этом сообщили «Вечерней Москве» источники в экстренных службах. Локализация пожара принятыми мерами произошла в 00:52 по московскому времени.

Накануне стало известно, что спасатели эвакуировали из дома более 400 человек. Одного из жителей удалось спасти из лифта загоревшегося здания. Кроме того, на место происшествия были направлены эвакуаторы с целью спасти припаркованные у дома транспортные средства. Сведений о пострадавших к настоящему моменту не поступало.

Пожар тушат с вертолетов, ему была присвоена вторая степень сложности, на место инцидента прибыл заместитель Гагаринского межрайонного прокурора Юрий Романюк. Соблюдение жилищных прав лиц, проживающих в девятиэтажном доме, контролируется надзорным ведомством.