Байден рассказал, как заработал себе рак

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в среду, 20 июля, заявил, что болен онкологией из-за загрязнения окружающей среды в регионе, в котором он провел свое детство.

Свое заявление о состоянии здоровья глава Белого дома сделал в ходе выступления на тему глобального потепления, в котором он описал ситуацию с экологией вокруг нефтеперерабатывающих заводов неподалеку от дома своего детства в населенном пункте Клеймонт в штате Делавэр.

По его воспоминаниям, ветер постоянно нес грязный воздух в сторону его дома. Так, жителям приходилось очень часто включать на автомобилях стеклоочистители, чтобы смывать нефтяные пятна со стекол.

— Поэтому у меня и многих других людей, с которыми я вырос, — рак. В течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране, — отметил американский лидер.

Пресс-служба президента США уточнила, что он оговорился, случайно использовав глагол в настоящем времени, а на самом деле Байден имел в виду собственный опыт лечения рака кожи в прошлом, пишет РИА Новости.

Накануне Байден во время поездки в Израиль оговорился, призвав сохранить в памяти «честь холокоста».