МЕРКОСУР отказал Зеленскому в выступлении на саммите

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Латиноамериканская торговая организация МЕРКОСУР отказалась вести диалог с украинским президентом Владимиром Зеленским и не позволит ему выступить на саммите, который проходит в эти дни в парагвайском городе Луке, заявил замглавы Министерства иностранных дел Парагвая Рауль Кано.

— МЕРКОСУР принимает свои решения на основе консенсуса, а в отношении этого выступления консенсуса не было. Украина уже проинформирована, что для диалога МЕРКОСУР с Зеленским нет условий, — заявил южноамериканский дипломат на пресс-конференции в ходе саммита, который проходит 20-21 июля.

Переговоры президентов Украины и Парагвая состоялись 6 июля. По информации латиноамериканских дипломатов, Владимир Зеленский среди прочего пытался изыскать возможность выступить перед лидерами МЕРКОСУР на тему конфликта на Украине, пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что жена президента Украины Владимира Зеленского Елена на выступлении в американском Конгрессе призвала США помочь стране вооружением, в том числе системами противовоздушной обороны.