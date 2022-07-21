Роструд предостерег IKEA от нарушения прав сотрудников

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Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) отправила в адрес шведской компании IKEA предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований соответствующего законодательства, действующего на территории России.

Как пишет издание РБК со ссылкой на представителей ведомства, в настоящее время рассматривается вопрос о проверке на предмет нарушения прав сотрудников шведской компании.

В пресс-службе Роструда заметили, что до конца нынешнего года действует мораторий на проведение контрольно-надзорных мероприятий. Поводом для этого может стать поручение главы государства, премьер-министра или вице-премьеров. На данный момент подобных поручений не поступало.

В надзорном ведомстве заявили, что держат на контроле вопрос обеспечения трудовых прав работников, трудоустроенных в шведской компании. На данный момент массовых обращений от сотрудников IKEA в адрес Роструда не поступало.

На прошлой неделе шведский ретейлер запустил автоматическую онлайн-очередь для желающих приобрести товары на распродаже в России. После окончания этой распродаже компания покинет страну.