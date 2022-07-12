IKEA в России организовала онлайн-очередь для покупки товаров на распродаже

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Шведский ретейлер IKEA запустил автоматическую онлайн-очередь для желающих приобрести товары на распродаже в России. Соответствующее объявление появилось на официальном сайте во вторник, 12 июля.

Время ожидания зависит от единовременного количества пользователей на сайте и может занять от нескольких минут до часа и более, отмечается на ресурсе. Страница ожидания открывается автоматически и в онлайн-магазин возможно перейти только через нее.

— Пожалуйста, не обновляйте эту страницу, чтобы система не переносила вас в конец очереди. Обращаем ваше внимание, что личный кабинет и список покупок на сайте недоступны — рекомендуем добавлять товары непосредственно в корзину, — говорится в объявлении на главной странице сайта.

3 июля сеть магазинов IKEA официально подтвердила, что распродажа товаров с ее складов начнется 5 июля. Уточняется, что доставка купленных товаров должна была осуществляться только в городах, где есть магазины сети.

В день распродажи сайт ретейлера продукции для дома начал работу с техническими сбоями. Тогда можно было указать предполагаемый регион доставки, просмотреть ассортимент товаров, однако на этапе добавления выбранного наименования в корзину сайт выдавал неизвестную ошибку.

Позже стало известно, что сайт IKEA перестал работать в день обещанной распродажи товаров перед уходом с российского рынка. Пользователи не могли войти в аккаунт, а возможность добавления товара в корзину была отключена.

8 июля ретейлер приостановил продажу на своем российском сайте. На тот момент шла обработка принятых заказов. А 11 июля IKEA не смогла восстановить онлайн-распродажу после паузы.