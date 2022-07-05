Сайт IKEA перестал работать в день начала онлайн-распродажи

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Сайт магазина мебели IKEA перестал работать в день обещанной распродажи своих товаров перед уходом с рынка России. Об этом стало известно во вторник, 5 июля.

— К сожалению, в настоящий момент могут возникать технические сложности с оформлением и отслеживанием статуса заказов. Мы постараемся починить все как можно быстрее, — говорится в сообщении на сайте компании.

Зайти в свой аккаунт на сайте IKEA также не получается, при этом на экране появляется сообщение «страница недоступна». Возможность «добавить товар в корзину» также отключена.

Сайт IKEA работал с техническими сбоями на фоне начавшейся распродажи ночью на вторник, 5 июля.

В конце прошлой недели компания официально подтвердила, что распродажа товаров с ее складов начнется 5 июля

Уточнялось, что доставка купленных товаров будет осуществляться только в городах, где есть магазины сети. Это Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, а также Новосибирск. Кроме того, доставка также будет осуществляться на расстоянии 50 километров от этих городов