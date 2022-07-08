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IKEA временно приостановила продажи на сайте для россиян

Александр Афонин
Общество
IKEA временно приостановила продажи на сайте для россиян
Фото: Unsplash

Шведский ретейлер IKEA приостановил продажу на своем российском сайте. На данный момент идет обработка принятых заказов. Об этом стало известно в пятницу, 8 июля.

— Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж, — говорится в сообщении.

3 июля сеть магазинов IKEA официально подтвердила, что распродажа товаров с ее складов начнется 5 июля. Уточняется, что доставка купленных товаров должна была осуществляться только в городах, где есть магазины сети.

В день распродажи сайт ретейлера продукции для дома начал работу с техническими сбоями. Тогда можно было указать предполагаемый регион доставки, просмотреть ассортимент товаров, однако на этапе добавления выбранного наименования в корзину сайт выдавал неизвестную ошибку.

Позже стало известно, что сайт IKEA перестал работать в день обещанной распродажи товаров перед уходом с российского рынка. Пользователи не могли войти в аккаунт, а возможность добавления товара в корзину была отключена.

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