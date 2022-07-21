Врач Звонков рассказал о последствиях коронавируса, которые могут настигнуть через год

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Переболевшие коронавирусом в прошлом году россияне рискуют до сих пор столкнуться с осложнениями, предупредил врач-терапевт Андрей Звонков. Он дал рекомендации тем, кто перенес COVID-19.

Во второй половине прошлого года в России доминировал штамм «дельта», эта разновидность коронавируса привела к смерти большого количества людей и оставила после себя «мощный след» различных осложнений, подчеркнул специалист. Он напомнил, что в первую очередь от вируса страдали сосуды и легкие пациентов.

— В основном от него страдали сосуды в разных органах, и наиболее уязвимыми оказались легкие, потому что они на пути распространения вируса, туда вирус попадал в большом количестве. Дальше он распространялся по всему организму, мог поразить самые разные участки, органы и ткани – мозг, печень, почки, сердце, — сказал Звонков в интервью радио Sputnik.

Эксперт заметил, что даже через год после заражения штаммом «дельта» человек может сталкиваться с последствиям COVID-19. По его словам, тяжесть и характер осложнений зависят от того, как инфекция распространялась в организме, насколько серьезно и долго болел пациент.

Накануне врач сообщил, что подвид коронавируса «кентавр», который появился недавно, может быть заразнее кори.