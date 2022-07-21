В Минфине намерены возобновить размещение облигаций федерального займа осенью

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Российский Минфин рассчитывает возобновить размещение государственных облигаций федерального займа (ОФЗ) на долговом рынке в третьем квартале нынешнего года. Об этом сообщил журналистам в четверг, 21 июля, осведомленный источник.

По словам собеседника газеты «Ведомости», возобновление размещения гособлигаций возможно после одобрения бюджетных проектировок, которые кабинет министров обязан согласовать до конца сентября.

— Сначала должны быть ответы на вопросы инвесторов, потом — размещения, — сообщил источник, упомянув, что возвращение на долговой рынок произойдет не позднее октября текущего года.

Основной задачей министерства является тестирование рынка, никакие конкретные суммы заимствований на данный момент не определены. Уточняется, что целью инициативы является постепенное возвращение на рынок.

В Счетной палате рассказали журналистам, что при сохранении нынешней динамики, в том числе курса на снижение ключевой ставки, риски при возобновлении Минфином заимствований будут минимальными.

Накануне Центробанк предложил ограничить продажи иностранных ценных бумаг неквалифицированным инвесторам.