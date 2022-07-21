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Группа риска: вирусолог Альтштейн рассказал, кто чаще умирает от коронавируса

Александр Афонин
Иссалина Аюпова

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Эксклюзивы ВМ
Общество
Группа риска: вирусолог Альтштейн рассказал, кто чаще умирает от коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Новая волна коронавирусной инфекции в России может произойти в конце июля. Как защитить себя от болезни и кто находится в особой группе риска, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам специалиста, предстоящий рост заболеваемости не является чем-то неожиданным для россиян. Ситуация, вероятнее всего, пойдет по тому же сценарию, что и полгода назад. Однако количество заболевших будет значительно ниже.

Кроме того, Альтштейн сообщил, кто на данный момент находится в группе риска.

— Большая часть людей, которые погибают от коронавирусной инфекции, — это пациенты с хроническими заболеваниями, люди среднего возраста и пенсионеры, — предупредил специалист.

Эксперт напомнил, что для защиты от коронавирусной инфекции следует соблюдать дистанцию, часто мыть руки и избегать большого скопления людей.

До этого Анатолий Альтштейн рассказал «ВМ», какой будет новая волна COVID-19 в России. Он отметил, что она не будет связана с возвращением людей из отпусков, так как вирус в стране появился достаточно давно.

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