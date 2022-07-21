Директор ЦРУ заявил, что поседел после переговоров с Россией и Ираном

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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Уильям Бернс заявил, что после переговоров с российской и иранской делегациями у него появились седые волосы.

— Я должен признаться, что кадры встречи президента РФ Владимира Путина и верховного лидера Ирана (Али Хаменеи — прим. «ВМ») не наполняют меня ностальгией, потому что большая часть седых волос на моей голове появилась после переговоров с русскими и иранцами на протяжении многих лет, — заявил Бернс.

Он также прокомментировал встречу лидеров России и Ирана 20 июля. По словам директора ЦРУ, сейчас Москва и Тегеран нужны друг другу, так как обе страны находятся под санкциями и «пытаются вырваться из политической изоляции». Тем не менее, это не означает, что Иран и РФ — союзники, заключил Бернс. Государства соперничают в энергетической сфере, передает ТАСС.

19 июля Путин посетил Тегеран, где совместно с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрахимом Раиси подписал совместное заявление относительно ситуации на территории Сирийской Арабской Республики.

По словам российского президента, в принятом совместном документе указана приверженность всех сторон позиции урегулирования и укрепления трехстороннего сотрудничества. Главной целью ставится достижение жизнеспособной и устойчивой нормализации ситуации в Сирии.