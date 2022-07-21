Редкие хищные попугаи кеа поселились в Московском зоопарке

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В экспозиции Московского зоопарка впервые за всю его историю появились попугаи кеа. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 21 июля.

Раньше пара попугаев кеа жили в закрытом от посторонних глаз вольере в центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском. Теперь их переместили в открытую экспозицию этого центра, так что всего гости зоосада смогут понаблюдать за птицами.

— Кеа воплощают в себе одновременно кошмар новозеландских фермеров и мечту людей со всего мира, которые хотят познакомиться с этими смелыми, дерзкими, игривыми птицами. Именно любовь кеа ко всему новому отличает их от других, более скрытных пернатых. Мы долго изучали поведение наших питомцев и в конце концов пришли к выводу, что в открытой части центра воспроизводства, среди публики, им будет веселее. Надеемся, новый дом поможет им почувствовать себя комфортно и даже обзавестись долгожданным потомством. Оба попугая проявляют любопытство к гостям. Самка обожает встречать экскурсантов, эффектно съезжая вниз по стеклянному полу вольера, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

На официальном сайте мэра Москвы отмечается, что вид занесен в Международную Красную книгу как исчезающий. Их родина — Новая Зеландия, и это единственные в мире хищные попугаи, которые живут в горах и не боятся холодов.

Накануне, 20 июля, стало известно, что в Московском зоопарке появились на свет птенцы черного лебедя.