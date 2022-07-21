Politico: В Конгрессе США призвали Блинкена признать Россию «спонсором терроризма»

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Спикер палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси заявила госсекретарю Энтони Блинкену, что если Госдепартамент не внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, то это сделает Конгресс. Об этом сообщило издание Politico.

— Пелоси обратилась к <...> Блинкену с посланием: признайте Россию страной-спонсором терроризма, в противном случае это сделает Конгресс, — отмечается в материале.

В издании добавили, что некоторые конгрессмены считают, что могут принять закон без участия Госдепа, однако «это более сложный путь, чем решение секретаря». Тем не менее, признание РФ как «спонсора терроризма» даст Штатам «политическое прикрытие» для усиления давления на президента РФ Владимира Путина, передает РИА Новости.

Список стран-спонсоров терроризма составляется Госдепом США. В него могут быть внесены государства, которые, по мнению американских властей, «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма».

До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что идея Соединенных Штатов о признании России страной-спонсором терроризма является мерой «идиотического характера». Она отметила, что все меры, которые будет принимать Запад, получат свое развитие и без ответа не останутся.