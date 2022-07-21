Обучающий курс по ведению бизнеса пройдет в Москве

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Россия, Москва, улица Шаболовка, 48 Карта всех событий

Обучающий курс для начинающих предпринимателей открылся на безе центра занятости населения «Моя работа» и ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ). Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В рамках курса участники смогут получить практические навыки ведения бизнеса, поработать в кругу единомышленников, а также презентовать собственный проект и получить персональные рекомендации по его развитию.

— Центр занятости населения активно развивает программы обучения начинающих предпринимателей. Сейчас к обучающим мероприятиям добавился и курс стартап-школы МБМ. Эксперты проведут занятия по командообразованию, нетворкингу, бизнес-планированию и моделированию, маркетингу, продажам, юридическим и бухгалтерским аспектам ведения бизнеса и проектному управлению, — сказал руководитель Департамента труда и социальной защиты города Москвы Евгений Стружак.

Он добавил, что в конце обучения каждому ученику выдадут сертификат о прохождении курса.

На официально сайте мэра Москвы отмечается, что занятия начнутся 25 июля во флагманском центре «Моя работа» по адресу: улица Шаболовка, дом 48. Участвовать может любой желающий, нужно только предварительно заполнить заявку на сайте центра.

Накануне, 20 июля, стало известно о том, что предприниматели смогут арендовать у города помещения для ведения бизнеса в семи округах столицы.