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Стоимость парковочных разрешений для операторов каршеринга снизилась в два раза

Лейла Алиева
Город
Стоимость парковочных разрешений для операторов каршеринга снизилась в два раза
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В Москве снизилась стоимость покупки парковочных разрешений для операторов каршеринга в два раза. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Теперь стоимость парковочных разрешений на год для операторов стала меньше на 50 процентов. Благодаря такой поддержке компании смогут сохранить число автомобилей в Москве на уровне 30 тысяч — это самый большой парк в мире, — рассказал глава ведомства Максим Ликсутов.

По его словам, уже более миллиона человек воспользовались данной услугой. В среднем за сутки в Москве на машинах сервиса совершается более 130 тысяч поездок, уточняется в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Накануне столичный Дептранс завершил прием заявок на выдачу субсидий компаниям такси и каршеринга. Отмечается, что их число достигло 167. Благодаря поддержке компании сохранят стоимость поездок для пассажиров, парк машин и доступность своих услуг, а водители такси не потеряют работу, так как смогут выкупить авто у лизинговых компаний.

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