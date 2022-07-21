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Уроки живописи пройдут в столичных парках на свежем воздухе

Лейла Алиева
Город
Уроки живописи пройдут в столичных парках на свежем воздухе
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, парк культуры и отдыха Фили Карта всех событий

В столичных парках пройдут уроки живописи на свежем воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 21 июля.

Посетить мероприятия могут все желающие вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Занятия пройдут на пленэре в теплую погоду, а в ненастную — в помещении.

Каждую среду в 14:30 уроки рисования можно будет посетить в зоне отдыха «Терлецкая дубрава». Так, под руководством опытных педагогов желающие пишут с натуры виды парка. Для занятий необходимо будет принести с собой этюдник, холст, масляные и акварельные краски, кисти, скетчбук, маркеры и карандаши.

Для детей в возрасте от семи до 12 лет открылся новый кружок рисования «Творческий путь» парке «Фили». Уроки проходят по предварительной регистрации по пятницам — с 17:00 до 19:00.

Также дети и подростки могут посетить занятия по основам классического рисунка в парке «Сокольники» в Доме детского творчества. Тех, кто старше 15 лет, ждут в парке дважды в неделю: в понедельник с 13:30 до 15:30 и во вторник с 13:00 до 15:00. Более юные художники от семи до 14 лет занимаются по вторникам и средам — с 15:30 до 17:30.

Кроме того, серия пленэров «Пейзаж Москвы акварелью» пройдет в августе в саду «Эрмитаж». Член Союза художников России Борис Клементьев расскажет москвичам о работе акварельными красками и покажет им основные приемы написания пейзажей. Так, 2 и 9 августа занятия пройдут для тех, кто старше 16 лет, а для детей от 10 и 16 лет — 16 и 28 августа, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что 14 июля ГМИИ имени Пушкина продлил работу выставки «Между землей и небом», приуроченную к 85-летию со дня рождения художника Эдуарда Штейнберга, до 7 августа.

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