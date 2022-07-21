Минюст США призвал приравнять уклонистов от антироссийских санкций к мафии

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Министерство юстиций Соединенных Штатов запросило у Конгресса право применять к уклоняющимся от антироссийских санкций лицам норму против рэкета. Об этом сообщила глава американского ведомства Лиза Монако в четверг, 21 июля.

— Мы просим Конгресс позволить нам использовать норму против рэкета. Относиться к этим олигархам и тем, кто уклоняется от санкций, как к преступным организациям, которыми они являются, — заявила Монако.

По ее словам, минюст хочет бороться с уклонистами от антироссийских санкций так, как раньше боролись с мафией, то есть преследовать «всю сеть», передает РИА Новости.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции наносят ущерб самим западным странам, что выливается в том числе в рост цен на нефть и продовольственный кризис.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия готова содействовать вывозу украинского зерна, но в таком случае все ограничения США на экспорт российского товара должны быть сняты. Эти действия американских властей позволят улучшить ситуацию на мировом рынке продовольственных товаров.