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Москвичам назвали участки с затрудненным движением транспорта вечером 21 июля

Елена Самойлова
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Москвичам назвали участки с затрудненным движением транспорта вечером 21 июля
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Вечером 21 июля основные затруднения в движении транспорта в столице ожидаются в центре, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК) и МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ожидается, что в вечернее время загруженность дорог достигнет отметки семь баллов. Местами движение будет затруднено, в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Для экономии времени в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» жителям столицы рекомендовали воспользоваться общественным транспортом.

До этого сообщалось, что с 22 июля будет ограничено движение на ряде участков Авиамоторной улицы. Уточняется, что ограничения будут действовать до 15 сентября круглосуточно в связи с проведением строительных работ.

А с 23 июля движение автомобилей ограничат на нескольких улицах в центре и на западе Москвы из-за проведения велогонки La Strada. Это коснется улиц Нижние Мневники и Крылатской, а также Пресненской и Краснопресненской набережных.

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