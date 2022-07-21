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Новые корпуса возведут в госпитале имени Бурденко

Лейла Алиева
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Новые корпуса возведут в госпитале имени Бурденко
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Специалисты реконструируют военный клинический госпиталь имени академика Бурденко и построят новые корпуса. Об этом сообщили в пресс-службе комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) в четверг, 21 июля.

— В настоящее время на данном участке площадью около 18,7 га расположены объекты ФГБУ «Государственный военный клинический госпиталь имени академика Бурденко». Площадь объектов составляет более 128, 3 тысячи квадратных метров, — отметила председатель ведомства Анастасия Пятова.

По ее словам, планируется реконструкция радиологического корпуса, а также строительство нового онкологического корпуса, медцентра площадью и пункта дезинфекции транспорта, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что реконструкция и реставрация двух корпусов Московской государственной консерватории имени Чайковского будет завершена до конца этого года. Так, за последние два года удалось завершить большую часть работ по реконструкции и реставрации учебных зданий.

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