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Фестиваль «Вкусы России» посетили 800 тысяч человек

Лейла Алиева
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Фестиваль «Вкусы России» посетили 800 тысяч человек
Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
Россия, Москва, Пушкинская набережная Карта всех событий

Фестиваль «Вкусы России», проходивший с 14 по 17 июля, посетили 800 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» в четверг, 21 июля.

— Всего свою продукцию привезли производители из 63 регионов России. Гости могли познакомиться с 300 отечественными брендами. Их представили на 22 площадках по всему городу. Всего было реализовано более 164 тонн продукции, из них 147 тонн — только на площадке в Парке Горького, — говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий Московские сезоны
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Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий Московские сезоны
Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий Московские сезоны
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Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий Московские сезоны
Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий Московские сезоны
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Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий Московские сезоны
Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий Московские сезоны
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Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий Московские сезоны
Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий Московские сезоны
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Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий Московские сезоны
Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий Московские сезоны
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Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий Московские сезоны

Так, 515 тысяч человек побывали на центральной площадке мероприятия — Пушкинской набережной, где региональные производители предлагали разнообразные деликатесы: медовые пряники с ягодами, синий сыр, колбасу из утки и многое другое.

Кроме того, посетители приобрели 22 тонны сыров, 29 тонн мяса, мясных продуктов и деликатесов, 19 тонн рыбы и столько же меда и продуктов пчеловодства, 18 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий, 15,7 тонны молочной продукции, 12,7 тонны растительного масла, 12 тонн грибов, орехов и ягод, а также 17 тысяч литров различных напитков. Также на площадках прошли 960 творческих, ремесленных и кулинарных мастер-классов, в которых поучаствовали более 8 тысяч человек.

С 22 июля в центре города стартует фестиваль «Цветочный джем». Он продолжит цикл городских уличных мероприятий «Московские сезоны», в городе будет создано 27 садов и цветочных композиций.

Они расположатся на Манежной площади, в Камергерском переулке, на Тверском бульваре, Никольской улице, Новом Арбате и в других местах. Специально для фестиваля в столицу привезут 100 тысяч растений.

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