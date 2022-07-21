Генконсул РФ на Шпицбергене заявил о проверке грузов Норвегией

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Норвежская таможня досматривает грузы, пересекающие российско-норвежскую границу и следующие на Шпицберген. Об этом сообщил генконсул России на архипелаге Андрей Чемерило в четверг, 21 июля.

По его словам, МИД РФ и Норвегии смогли найти приемлемый способ транспортировки грузов треста «Арктикуголь» на Шпицберген. Так, норвежский автоперевозчик забирает контейнеры на территории России, перевозит их через границу в пункте пропуска «Борисоглебск — Стурскуг» и следует до северонорвежского порта Тромсё, где грузит товары на норвежский контейнеровоз, который следует до порта Баренцбург.

— Все грузы, пересекающие границу Норвегии, соответственно досматриваются норвежской таможней сразу по пересечении границы в обычном режиме. В том числе на предмет наличия «санкционных товаров» (Норвегия не является членом ЕС, однако также ввела санкции в отношении России — прим. «ВМ»). То есть это происходит и с грузами треста «Арктикуголь», следующими описанным выше способом до порта Тромсё и далее в Баренцбург, — заявил Чемерило.

Он добавил, что российское генконсульство продолжает держать вопрос «шпицбергенского транзита на контроле». Очередная заявка треста по доставке грузов на Шпицберген согласована от 13 июля, передает РИА Новости.

28 июня Норвегия отказалась пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на границе. При этом министр иностранных дел скандинавского государства Анникен Хюитфельдт считает, что Осло, не пропуская российские грузы на Шпицберген, не нарушает договор об острове и не пытается специально создать препятствия РФ.