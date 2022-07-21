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Специалисты Госинспекции по недвижимости пресекли самозахват городской территории на юге Москвы

Елена Самойлова
Лейла Алиева
Город
Специалисты Госинспекции по недвижимости пресекли самозахват городской территории на юге Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 31-й километр, вл2 Карта всех событий

Специалисты Госинспекции по недвижимости пресекли самозахват городской территории площадью 4,5 тысячи квадратных метров и обеспечили возможность беспрепятственного въезда жителей на парковку на 215 машин. Об этом сообщил начальник ведомства, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

— Территория включала в себя два земельных участка площадью 3,3 тысячи квадратных метров и 1,2 тысячи квадратных метров в Бирюлево Западном по адресу МКАД, 31-й километр, владение 2. Они незаконно использовались под автостоянки. Первый вмещал 160 машин, второй — 55, — рассказал он.

Бобров добавил, что участки были заасфальтированы и огорожены металлическим забором по периметру, на въезде находился шлагбаум, а доступ на территорию парковок контролировался. На стоянках также были выявлены незаконные некапитальные постройки общей площадью 100 квадратных метров.

Глава ведомства подчеркнул, что автостоянки были организованы нелегально, так как земельные участки в пользование не предоставлялись. Кроме того, уполномоченный орган власти не выдавал разрешения на установку ограждений.

— Фактически в Бирюлево Западном был осуществлен самозахват городской территории. Госинспекция по недвижимости оперативно приняла меры по освобождению земельных участков, — резюмировал Бобров.

В настоящее время металлические ограждения и шлагбаум демонтированы, обеспечен свободный въезд на парковку на 215 мест.

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