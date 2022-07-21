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Агроном рассказал, как выбрать хороший арбуз

Ирина Игнатенко
Общество
Агроном рассказал, как выбрать хороший арбуз
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов рассказал, как выбрать хороший арбуз.

В первую очередь необходимо обратить внимание на поверхность арбуза — она должна быть гладкой. Если поверхность неровная, ребристая — это первый признак избыточного кормления. Из-за этого арбуз обладает достаточно толстой кожурой, в нем может быть повышено содержание нитратов.

На арбузе должно присутствовать желтое пятно. У спелого плода пятно имеет различные оттенки желтого, золотистого цвета. Это означает, что он пригоден к употреблению. Все оттенки белого говорят о недостаточной спелости.

Также стоит обратить внимание на хвостик арбуза.

— Не зеленый, не сочный, а такой немного подсохший хвостик говорит о том, что арбуз уже закончил свой рост, уже набрал все, что нам нужно: витамины, цвет и вкус, — отметил Викулов в комментарии «Невским новостям».

Специалисты Роскачества ранее сообщили, что не стоит покупать разрезанные арбузы или плоды с поврежденной коркой. Микроорганизмы могут попасть в мякоть через трещины в кожуре, передает ФАН.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление арбуза способно понижать давление.

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