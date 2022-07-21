Синоптик рассказал, стоит ли россиянам ждать аномальной жары этим летом

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Такая жара, как сейчас в Великобритании и некоторых других странах Европы, россиянам не грозит. Но летнее тепло в европейскую часть страны вернется. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что в Лондоне установилась сильная жара, такая погода сохранится еще на несколько дней.

— Азорский блокирующий антициклон встал и не пускает североатлантические циклоны в Западную Европу. Это блокирующий процесс, который не пускает циклон и с прохладой, и с дождями. Соответственно, разогревается, как сковородка на огне, все дальше, дальше. Пока особых улучшений я не вижу на горизонте, — отметил он в комментарии Life.ru.

Август в России, по словам Тишковца, по погоде будет спокойный, ровный. Никаких сильных аномалий синоптик пока не прогнозирует. В конце июля вернется комфортная летняя погода. Воздух прогреется до 25–29 градусов.

Накануне британские синоптики зафиксировали новый температурный рекорд. Столбики термометров впервые превысили отметку плюс 40 градусов по Цельсию. При этом они подчеркнули, что температура продолжает подниматься, передает Nation news.

Накануне главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что жаркая погода вернется в Москву в выходные, будет около 30 градусов и без существенных осадков.