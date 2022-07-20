Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптик рассказала, когда в Москву вернется жара

Елена Самойлова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптик рассказала, когда в Москву вернется жара
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Жаркая погода вернется в Москву в выходные, будет около 30 градусов и без существенных осадков. Об этом в среду, 20 июля, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, до конца рабочей недели в столице сохранится дождливая погода с сильным ветром, а температура воздуха не будет превышать 18–26 градусов. Жара вернется в выходные дни.

— В субботу и воскресенье прогнозируется 25–30 градусов. Подойдет гребень с запада, и, можно сказать, будут отголоски европейской жары. Уже потеплело в Калининграде, и у нас произойдет перестройка процессов. Днем будет уже без осадков, — цитирует Макарову ТАСС.

До этого стало известно, что в ближайшие дни столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Москвичам пообещали облачную погоду с прояснениями, временами дождь, возможна гроза.

МЧС рекомендовало водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от едущих впереди машин. При этом пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций из-за последствий непогоды на улицах организовано дежурство бригад «Мосводостока».

Лето Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Все мнения
О проекте