Синоптик рассказала, когда в Москву вернется жара

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Жаркая погода вернется в Москву в выходные, будет около 30 градусов и без существенных осадков. Об этом в среду, 20 июля, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, до конца рабочей недели в столице сохранится дождливая погода с сильным ветром, а температура воздуха не будет превышать 18–26 градусов. Жара вернется в выходные дни.

— В субботу и воскресенье прогнозируется 25–30 градусов. Подойдет гребень с запада, и, можно сказать, будут отголоски европейской жары. Уже потеплело в Калининграде, и у нас произойдет перестройка процессов. Днем будет уже без осадков, — цитирует Макарову ТАСС.

До этого стало известно, что в ближайшие дни столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Москвичам пообещали облачную погоду с прояснениями, временами дождь, возможна гроза.

МЧС рекомендовало водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от едущих впереди машин. При этом пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций из-за последствий непогоды на улицах организовано дежурство бригад «Мосводостока».