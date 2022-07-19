МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой 20 июля

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Дождь, местами гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Москве в среду, 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, с утра 20 июля с сохранением до конца дня в Москве ожидается дождь. Местами — гроза. При грозе — шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от едущих впереди машин. Также автомобилистам посоветовали избегать внезапных маневров на дороге и не парковать транспорт рядом с деревьями. При этом пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о сильном дожде в Москве в ближайшие дни. По его словам, в ближайшие два дня вокруг столицы идет хоровод циклонов. При этом в среду и четверг интенсивность дождя усилится, а температура воздуха упадет до плюс 18 градусов.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в предстоящие выходные в столицу вернется теплая погода, а столбики термометров покажут плюс 29 градусов.