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«Хоровод циклонов»: синоптик предупредил о сильном дожде в Москве в ближайшие дни

Лейла Алиева

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«Хоровод циклонов»: синоптик предупредил о сильном дожде в Москве в ближайшие дни
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Во вторник, 19 июля, в Москве ожидаются сильный дождь и порывистый ветер. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам метеоролога, летняя погода вернется в регион только к концу недели.

— В ближайшие два дня вокруг столицы идет хоровод циклонов. Во вторник будет сильный ветер и проливной дождь, так что не паркуйте машины рядом с деревьями и линиями электропередачи, — отметил Шувалов.

При этом в среду и четверг интенсивность дождя усилится, а температура воздуха упадет до плюс 18 градусов, передает NEWS.ru.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в предстоящие выходные в Московский регион вернется теплая погода, а столбики термометров покажут 29 градусов тепла. В середине недели ожидается облачная погода, местами пройдут дожди, а в четверг ветер усилится до 15 метров в секунду.

До этого москвичам пообещали дождливую рабочую неделю. По словам ведущего метеоролога «Гисметео» Леонида Старкова, погода будет преимущественно облачной, дожди разной интенсивности будут идти практически каждый день, а также возможны слабые грозы.

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