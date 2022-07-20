Бригады «Мосводостока» дежурят на улицах столицы из-за непогоды

Фото: Telegram / «Мосводосток»

В Москве ожидаются гроза, ветер и дождь — в отдельных районах может выпасть до 20 процентов месячной нормы осадков. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на улицах города организовано дежурство бригад «Мосводостока». Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства в среду, 20 июля.

По прогнозам синоптиков, в этот день ожидаются дождь и гроза, а порывы ветра могут достичь 17 метров в секунду.

— На улицах города организовано дежурство бригад ГУП «Мосводосток». При необходимости они обеспечат оперативный пропуск осадков в водосточную сеть, — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что о временных скоплениях воды необходимо сразу же проинформировать городские службы, которые оперативно отреагируют. Сделать это можно несколькими способами: позвонить диспетчеру, оставить сообщение в аккаунте ГУП «Мосводосток» во «Вконтакте» или отметить канал предприятия в Telegram.

До этого стало известно, что столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Москвичам пообещали облачную погоду с прояснениями, временами дождь, возможна гроза.

МЧС рекомендовало водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от едущих впереди машин. При этом пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.