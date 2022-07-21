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Полицейские ликвидировали нарколабораторию в Подмосковье

Анастасия Колоскова
Происшествия
Полицейские ликвидировали нарколабораторию в Подмосковье
Фото: moscow-live

Сотрудники полиции ликвидировали подпольную лабораторию по производству наркотиков, которая располагалась в ангаре на территории гаражного кооператива в подмосковном Солнечногорске. Об этом в четверг, 21 июля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, в соседней с нарколабораторией постройке в микрорайоне Рекинцо были найдены кристаллические, порошкообразные и жидкие вещества, а также реактивы, прекурсоры и лабораторное оборудование.

Экспертиза показала, что изъятый порошок содержит мефедрон, его общий вес превысил 5 килограммов.

По подозрению в незаконной деятельности стражи порядка задержали четверых мужчин в возрасте от 29 до 49 лет.

В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконное производство наркотических средств». Решения суда фигуранты дела будут дожидаться под стражей.

Накануне сотрудники полиции провели задержание наркоторговца на северо-востоке Москвы. В его квартире были найдены два ведра с наркотическим средством — прекурсор-1-фенил–2–нитропропен. Также полицейские обнаружили в автомобиле наркоторговца две емкости с тем же самым веществом общей массой свыше килограмма.

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