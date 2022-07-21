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Стартовало народное голосование конкурса «Лето твоих Побед»

Лейла Алиева
Город
Стартовало народное голосование конкурса «Лето твоих Побед»
Фото: Pexels

Музей Победы открыл народное голосование за «Приз зрительских симпатий» в творческом конкурсе «Лето твоих Побед». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в четверг, 21 июля.

Уточняется, что проголосовать могут все желающие до 25 июля.

— Организаторы конкурса отобрали 40 наиболее ярких конкурсных работ — стенгазет о планах личных достижений на летних каникулах, — говорится в сообщении.

Приз зрительских симпатий получат шесть конкурсантов — по три человека в двух возрастных категориях: 8–10 лет и 11–13 лет. Для участников подготовили памятные сувениры от Музея Победы, они получат именные сертификаты об участии.

Итоги конкурса объявят 27 июля. Победителям вручат путевки на одну из смен детского городского клуба «Лето Побед» в августе 2022 года или на любую смену в 2023 году.

Столичные парки пригласили москвичей на уроки живописи на свежем воздухе. Так, дети и подростки могут посетить занятия по основам классического рисунка в парке «Сокольники» в Доме детского творчества. Тех, кто старше 15 лет, ждут в парке в понедельник и вторник, а детей от семи до 14 лет — по вторникам и средам.

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