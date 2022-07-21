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Врач оценил, насколько подвид коронавируса «кентавр» опасен для вакцинированных

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач оценил, насколько подвид коронавируса «кентавр» опасен для вакцинированных
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Подвид коронавируса «кентавр» может преодолевать иммунную защиту даже у тех, кто вакцинировался или переболел коронавирусом. Об этом сообщил заведующий инфекционным отделением № 2 ЦКБ управления делами президента РФ, доцент кафедры инфекционных болезней РМАНПО Георгий Сапронов.

— «Кентавр» генетически значительно отличается от своих собратьев. Возможно, это будет позволять ему быстрее передаваться от человека к человеку и, возможно, он будет лучше уходить от иммунного контроля, в том числе у переболевших и вакцинированных, — пояснил Сапронов в комментарии РИАМО.

Он добавил, что по скорости распространения его можно сравнить с корью — одним из наиболее заразных вирусов.

Эксперт добавил, что данный вирус не вызывает серьезных осложнений и не приводит к возникновению пневмонии. В основном он локализуется в области верхних дыхательных путей.

«Кентавр» представляет собой одну из разновидностей штамма COVID-19 «омикрон». Этот вариант обнаружили уже в десяти странах мира. У пяти зараженных жителей Москвы болезнь протекает в легкой форме, передает Nation news.

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До этого главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что новая волна коронавирусной инфекции в России может произойти в конце июля, однако она не будет значительной.

Коронавирус Вирусы Штамм «омикрон»
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