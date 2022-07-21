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Андрей Бочкарев: Путепровод через железнодорожные пути на улице Барклая готов на 70 процентов

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев: Путепровод через железнодорожные пути на улице Барклая готов на 70 процентов
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, улица Барклая Карта всех событий

Готовность путепровода через железнодорожные пути МЦД-1 и Северного дублера Кутузовского проспекта в районе улицы Барклая составляет 70 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 21 июля.

— Вместо старого 39-метрового путепровода возводится новый длиной свыше 205 метров. По состоянию на середину июля работы завершены на 70 процентов, — отметил он.

По словам заммэра, готовится поверхность опор под окраску и прокладка коммуникаций. Всего в рамках проекта планируется переустройство 988 метров теплосети, возведение 163 опор уличного освещения, четырех светофорных объектов, а также благоустройство территории площадью почти 53 тысяч квадратных метров.

Кроме того, облицовка первого пешеходного перехода выполнена на 90 процентов, а на втором переходе идет строительство первого из четырех лестничных сходов.

В свою очередь генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова добавила, что уже сейчас смонтированы и укрупнены все блоки металлического пролетного строения, а также завершается устройство стыков поперечных балок.

Всего за 10 лет в Москве специалисты построили и реконструировали 18 путепроводов. Отмечается, что в 2023 году завершится строительство переезда через Смоленское направление МЖД с реконструкцией улицы Барклая.

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