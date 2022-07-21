Рафик Загрутдинов: В Москве за десять лет построили и реконструировали 18 путепроводов

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Специалисты построили и реконструировали 18 путепроводов в столице за 10 лет. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов в четверг, 21 июля.

По его словам, в ближайшее время в Москве планируется построить еще восемь путепроводов.

— В настоящее время на реконструкции находится пять путепроводных сооружений, в проектировании — три, — отметил он.

Так, в 2023 году завершится строительство переезда через Смоленское направление МЖД с реконструкцией улицы Барклая, специалисты удлинят его с 39 до 205 метров. Также Старо-Рублевский путепровод пройдет над новой магистралью и путями МЦД-1, улучшив связь между Кутузовским проспектом и Рублевским шоссе.

Накануне стартовали работы по ремонту мостового полотна Волгоградского путепровода МКАД на юго-востоке столицы. Отмечается, что на финальном этапе планируется обновить асфальт и барьерное ограждение, а также нанести дорожную разметку. Ремонтные работы завершатся осенью текущего года.

До этого сообщалось о завершении реконструкции входной группы стадиона «Авангард» на юго-востоке столицы и восстановлении мозаичных панно.