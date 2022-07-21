Число регистраций ДДУ при покупке квартир в Москве за июнь выросло на треть

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Москве в июне текущего года зарегистрировало почти на 30 процентов больше договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) при покупке жилой недвижимости, чем месяцем ранее. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По итогам месяца общее число зарегистрированных ДДУ увеличилось на 23 процента. При этом лучше всего себя показал в июне жилой сектор: число оформленных ДДУ при покупке квартир в строящихся домах за месяц выросло и составило 6 275 договоров, что превышает майские показатели почти на 29 процентов.

— Основной объем сделок пришелся на вторую половину месяца, когда на оформление в Росреестр стали поступать договоры с использованием кредитных средств по льготным ипотечным программам. Забегая вперед скажу, что и в июле положительная динамика продолжается. Таким образом, статистика подтверждает эффективность государственной поддержки москвичей и факт постепенного восстановления активности на рынке недвижимости, — сказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

При этом в секторе нежилой недвижимости в июне зарегистрировано 2 778 первичных договоров, что на 12 процентов больше показателя мая.

До этого сатло известно, что с начала текущего года в Москве средняя ставка по арендной плате за квартиру снизилась. Средняя стоимость аренды жилья в столице составляет примерно 68 тысяч рублей.