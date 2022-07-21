Расписание пригородных поездов Белорусского направления МЖД изменится с 24 по 29 июля

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

С 24 июля вводятся изменения в расписании пригородных поездов Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Так, несколько электричек будут следовать по укороченному маршруту, а какие-то поезда выведут из графика.

— Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского направления МЖД изменится с 24 июля в связи с началом укладки бесстыкового пути на участке Кубинка-1 — Тучково общей протяженностью 10,7 км. Это позволит обеспечить плавность хода поездов и снизить уровень шума, а также повысить комфорт пассажиров во время поездки, — цитирует сообщение МЖД агентство городских новостей «Москва».

Ремонтно-путевые работы будут проводиться с 24 по 29 июля в промежуток с 22:15 до 6:05, чтобы сохранить объемы движения в часы пик и дневное время. Когда будет производиться ремонт, движение поездов на участке организуют по соседним путям.

В МЖД предупредили, что ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на вокзалах, остановочных пунктах, на официальном сайте РЖД в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Кроме того, поменяется расписание движения поездов на Киевском направлении МЖД с 22:00 23 июля по 13:00 24 июля. Это связано с проведением работ по модернизации инфраструктуры на направлении в рамках подготовки к запуску четвертого направления Московских центральных диаметров (МЦД-4).