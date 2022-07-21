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Официальные точки продажи арбузов и дынь появятся в Подмосковье в августе

Ирина Игнатенко
Общество
Официальные точки продажи арбузов и дынь появятся в Подмосковье в августе
Фото: Pexels

Сезон официальной торговли арбузами и дынями стартует в Подмосковье в августе, сообщили в областном Минсельхозпроде. Всего в округах откроют полтысячи бахчевых развалов.

Как сообщил заместитель председателя регионального правительства Георгия Филимонова, точки будут работать с первого августа до первого ноября. Он также сообщил, что количество бахчевых развалов увеличится на пять процентов по сравнению с прошлым сезоном.

Больше всего точек появится на территории Одинцово, Балашихи, Люберец. Помимо этого, купить арбузы и дыни можно будет на рынках и ярмарках.

В министерстве напомнили, что лучше покупать бахчевые в местах официальной продажи, здесь можно приобрести качественный продукт, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление арбуза способно понижать давление. Специалист пояснила, что если съесть слишком много арбуза, то давление сначала повысится. Понизится оно лишь тогда, когда жидкость выйдет из организма.

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