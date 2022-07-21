Шесть ДТП с участием электросамокатов с «пассажирами» зарегистрировали в Москве с начала года

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

С начала года в Москве зарегистрировали шесть ДТП, участниками которых становились водители электросамокатов, перевозившие «пассажиров». Об этом в четверг, 21 июля, сообщила пресс-служба столичной ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что в этих авариях пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Автоинспекторы напомнили об опасности передвижения на электросамокате вдвоем или большим числом человек. Отмечается, что в этом случае может произойти потеря внимания и контроля над управлением устройством, что чревато падением и риском попасть в ДТП.

— Травмы в этих случаях неизбежны, — говорится в сообщении ведомства.

Жители Москвы с начала 2022 года совершили более девяти миллионов поездок на электросамокатах и тем самым побили рекорд 2021 года — 8,6 миллиона поездок.