Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве на предстоящих выходных

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В пятницу и выходные в Москве и Подмосковье ожидается жара. Кроме того, осадков тоже не ожидается. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Нас ждет замечательная погода. Ничего похожего на то, что сейчас происходит за окном. В пятницу будет ясный солнечный день и 25 градусов тепла. В столицу вернутся ясные и солнечные дни, — сообщил метеоролог.

По его словам, в выходные воздух в столице может прогреться до 30 градусов тепла.

— В выходные будет еще теплее, чем в пятницу. Однако более облачно. Температура поднимется до 27–29 градусов тепла. В центре Москвы возможно повышение и до 30 градусов. Готовимся к хорошим и жарким выходным! — отметил специалист.

Он также добавил, что дождей на выходных не будет.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, стоит ли россиянам ждать аномальной жары этим летом. Он считает, что такая жара, как сейчас в Великобритании и некоторых других странах Европы, россиянам не грозит. Но летнее тепло в европейскую часть страны вернется. Август в России, по словам Тишковца, по погоде будет спокойный, ровный. Никаких сильных аномалий синоптик пока не прогнозирует. В конце июля вернется комфортная летняя погода. Воздух прогреется до 25–29 градусов.